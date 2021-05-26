這晚（26日）跑馬地夜馬，稱得上是華倉之夜，九場賽事在完成一半之後，五場頭馬均落入華籍馬房之手，情況較為罕見。

第五場舉行完畢，本地倉口先後有何良、文家良、徐雨石、丁冠豪，其中文家良在第二場勝出大熱門「種福者」之後，再於第五場第四班1650米爆出10倍半冷門「天衣無縫」，成為今戰起孖第一人。

六歲愛爾蘭自購馬前仗已於同程以11倍冷Win打開在港勝門，繼而在同程再跑，亦獲1冠1亞，堪稱此程專家。

今仗為「天衣無縫」回升第四班首戰，雖然排12檔出閘，但仍然採取主動跑法，一早緊守放頭馬之後靚位，佔得先機之下，縱使大熱門「俏芳華」（羅廐）從大外欄後上如飛，始終難越雷池半步。

文家良說：「『天衣無縫』表現一次比一次進步，馬兒本身有腳部舊患，我會盡量保養得好一點。」

「今仗排12檔仍可取勝，可見牠在第四班有競爭能力，由於馬兒的性能比較主動，故我吩咐騎師出閘後盡量搶在前走，結果牠再贏馬而回。」

第五場單Win及組合獨贏A2分別派103.5元及33元，二重彩派400元。

至於跑獲第三、四名馬匹為「珍珠鳳凰」及「幸福友善」。

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199