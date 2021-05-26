第三場第三班1650米：「電訊巴打」前仗贏同程表現出色，上場再跑同程，可能前仗食得太應關係，落敗當佢冇跑過！

今晚（26日）繼續跑同程強配莫雷拉上陣，睇安排相信今場又想再贏馬。

昨日（25日）開飛3.7倍，5點企住3.8倍，現時2.5倍W，1.3倍位置。

有早飛支持，以前仗贏同程水準嚟講，今場如無意外，應可重響勝鼓。

「捷報」今季四歲自購馬，大前仗跑谷草1200米為後上入位，表現出色。

上場再跑又係後上追一段，表現比前仗進步。

今場被安排繼續跑谷草，但增程跑1650米，睇馬匹連場走勢嚟講，今場絕對可以勝任。

昨日開飛5.6倍，5點輕輕落到5.2倍，現時6.8倍W，2.3倍位置。

早飛硬淨，睇飛今場有信心一攻而破。

「常拼常勇」今季自購馬，上場季內初出跑田草1400米後上第四，表現不過不失。

今場轉場跑谷草1650米，季內曾經嚟過快活谷試閘，今場賽前亦都有試閘備戰，動態非常積極。

今場有運排到黃金1檔起步，相信對呢匹初次跑谷草馬匹嚟講，非常有利。

昨日開飛3.8倍，5點回上4.5倍，現時5.9倍W，2.2倍位置。

有墊底飛支持，睇安排及隔夜票數，今場有信心一定會跑得好。

「超趣」呢匹馬跑谷草1650米表現最準，雖然今季尚未贏馬，但都能跑過入幾次位置交代。

今場原裝配搭再跑同程，相信應該會繼續有接近演出。

昨日開飛5.3倍，5點企住5.4倍，現時5倍W，1.6倍位置。

有早飛支持而且位置非相當重，睇飛今場三甲必入。

提供：2電訊巴打、7捷報、1常拼常勇、6超趣

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