何澤堯在4月28日谷夜夥拍「俏芳華」贏馬後，狀態突然陷入低谷，在是夜（26日）谷中九場賽事舉行前，他在整個五月竟顆粒無收，表現令人意外。

這位華將一哥在昨天（25日）度過31歲生日，結果成功轉運，夥拍丁冠豪馬房「蝦餃燒賣」後上一攻而破，摘下本身牛一後及五月首捷。

「蝦餃燒賣」為今季首匹在谷草一出即勝的賽駒，然而近兩仗表現走樣，丁冠豪在今仗安排此駒加配眼罩，結果讓這匹三歲馬重啟勝門。

丁冠豪說：「『蝦餃燒賣』今場加眼罩，是因為牠在馬群中表現得很不自在，有點懼怕馬，因此為牠加了眼罩，讓牠專心地跑。」

「至於今場馬兒轉入直路後拉出外檔衝線，完全是騎師何澤堯的臨場判斷，如果他選擇走來內欄，可能會塞死，因此騎師今場的表現應記一功。」

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