月全食之夜，一眾華人練馬師羣策羣力，在今次（26日）谷中夜賽一個接一個地勝出頭馬，當中包括容天鵬於第六場四班1200米，跟潘頓攜手爆冷勝出「正本歡心」。

五歲澳洲自購馬月「正本歡心」之前屢戰屢負，來港後十出僅獲兩亞，表現未如理想。

「正本歡心」來港初期隸屬韋達馬房，去年底轉投容廐，今晚賽前三配潘頓參賽共取兩亞一殿，人馬算是最佳拍檔。

如今復由潘頓執韁，「正本歡心」從11檔起步沿途均速前置跑主動，末段猶有餘勁，同時力拒臨尾貼住內欄如飛殺上的大熱門「電訊超班」率先衝線，從而錄得本身在港服役首捷。

容天鵬賽後說：「今仗『正本歡心』排檔不太好，幸好排內檔的馬匹亦不太快，馬兒可以利用他的速度切入內欄。」

「此馬來投時腳部健康有一點問題，情況不太嚴重，各方面演出都保持穩定。」

「由於牠的跑法單一，純跑速度，故升上第三班（作賽）後，可能面對更大的挑戰。」

反觀「電訊超班」姍姍來遲，在田泰安胯下影相飲恨屈居亞軍，導致馬主「電訊」系及其專屬練馬師徐雨石均未能起孖。

「電訊」系合計整晚出三駒與徐廐攜手全上名，當中包括第三場「電訊巴打」、第四場「電訊火箭」及第六場「電訊超班」分獲冠、季及亞軍。

潘頓保持5月份未斷纜，今場賽後維持落後莫雷拉20Win排第二。

第六場第三、四名依次是「喜駿之星」及「順意寶」。

另一方面，競賽小組快速審結頭場勝出騎師巫顯東不小心策騎，結果他被罰6月9日起停賽兩天及7,500元。

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