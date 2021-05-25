周三（26日）谷草將在C欄上演九場全草地賽事，頭尾兩場均各有一對馬可以優先留意。

頭場五班1200米，首選為未交代的「電子寶貝」。

此駒始終在四班同程有過接近表現，換上潘頓亦是求交代格局，可食頭糊。

「隨我來」是全場少數曾勝同程，黎海榮上仗策此駒起步俐落，最後雖負但距離非遠。

今仗趁對手弱有機會提升名次，可以在三甲中佔一席。

至於尾場三班1200米草地，「年年旺」跑此班始終有着數，排1檔兼預期步速偏快，均有利這匹重口及轉彎有輕微外閃傾向的馬發揮，季內仍未交代值得秤先。

至於最輕磅的「財駿」上仗雖然僅贏四班賽，但所造時間不弱。

今仗負磅驟減而升班再戰並不吃虧，仍可再追。

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