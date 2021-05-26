今期（26日）谷草九場夜賽將在C跑道進行，第三及第五場分戰三班及四班一哩，各有一對近況不俗馬值得支持。

第三場三班1650米，苗廐「常拼常勇」上仗初出慢閘先讓兩馬位，但直路沿欄追勢甚勁，首戰有如此走勢照計跑三班賽夠贏。

加上早前試閘沿途包尾，直路卻自動波湧住追贏，肯定比上賽更勇銳，有靚檔一步不蝕肯留住衝的話，勝望甚大。

至於「捷報」至今在港跑過六場，兩次表現最好皆是谷草，上場劣檔焗留，直路又受阻，修正後再衝都只輸兩個多馬位。

既然谷草性能好，又有進步走勢，值得再追多次。

列陣第五場四班1650米的「幸福友善」，上場降班負頂磅即有表現，看來屬三、四班升降機。

潘頓肯繼續主理，兼且更為馬匹親身試閘仄準後勁，有權反先上仗擊敗牠的對手。

「珍珠鳳凰」評分已降至新低點，上賽轉倉初出強配莫雷拉，即有截然不同表現。

此駒現時評分着數，加上騎練合作上名率又高，將是前駒最大對手。

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