第七場第三班1000米：「舞士精神」再由莫雷拉繼續策騎上陣，今次（26日）縮程之下相信有力一放到底。

昨日（25日）開飛6.3倍，5點大幅落到3.5倍大然，現時企住3.3倍大熱，1.6倍位置大熱。

早飛相當勁，睇飛好有信心今場可重啟勝門，而且臨場亦見馬主郭富城偕妻子方媛再到場。

「無限商機」升上第三班再跑勝途，有運排到黃金1檔兼負磅大幅減輕，相信有力再入凱旋門。

昨日開飛7.8倍，5點落到6.6倍，現時5.2倍W，1.4倍位置。

暫時票數唔算好勁，但相信臨場一定會有飛落，但無論如何今場形勢有利，點都要預佢一票。

「事事亨通」今季跑同程表現最準，有三次入圍紀錄。昨日開飛12倍，5點企住11倍，現時14倍W，3.9倍位置。

雖然今場排位較外，但對呢匹後上馬嚟講，應無太大影響，只要臨場有快步速嘅話，對呢匹後上馬有利，應可闖入一席位置。

「辣臣」繼續配潘頓，要求入三甲應該無大問題。

昨日開飛4.2倍，5點回上5.3倍，現時5.8倍W，1.5倍位置，早飛係唔算好勁，但要求呢匹馬今場跑入三甲應該冇難度。

提供：3舞士精神、8無限商機、6事事亨通、2辣臣

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