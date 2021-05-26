韋達與巴度一向合作愉快，上季攜手贏過九Win，

季初巴度兩勝「扎西德勒」，助韋達省靚招牌。

其後有一段時間騎練冇合作贏馬，直至5月初憑「勁力十足」再攜手獲勝。

徒弟周俊樂今期（26日）停賽，韋達向外借將出擊，找來巴度策騎第四場「海精英」及第七場「富祿」。

講開「海精英」，韋達同馬主香港高爾夫球會賽馬團體早有淵源，佢喺16年曾策騎「海翡翠」（已退役）贏馬。

韋達轉型練馬後，香港高爾夫球會賽馬團體新寵「海精英」亦由韋達訓練，暫時跑過五次獲兩季。

今趟是「海精英」首配巴度兼初次綁脷，韋達花盡心思部署，希望可向此團體贏馬交代，戰意毋庸置疑。

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