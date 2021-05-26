舞台王者郭富城名下馬「舞士精神」5月初久休出戰落敗後，今晚（26日）於跑馬地夜馬再上征途，結果縮程首戰谷草最短途1000米一放絕塵。

熱愛賽馬的郭富城在天王嫂方媛陪同下再次到場，親替愛駒加油打氣。

「舞士精神」今季跑過兩仗俱負，今次終重振聲威，初跑谷草1000米即刷新場地紀錄時間。

「舞士精神」由頭放到尾，締造56秒09佳速，打破韋廐「當家猴王」（當時由大摩訓練）所保持的同程全港紀錄時間。

「舞士精神」自19年12月4日後再次獲勝，替郭富城打破年半無馬贏之悶局。

練馬師方嘉柏以此駒贏得今季第63場頭馬，暫時追至落後榜首蔡約翰兩場頭馬，方廐同時破今晚原由華倉壟斷之局。

郭富城說：「『舞士精神』腳部曾有毛病，我感謝方嘉柏的悉心部署和用心的照料。」

「馬匹有傷患，像人一樣，休息後養好健康，再重新打拼。」

「我是牠的馬主，因此只要我在香港，我都盡可能入場支持牠。」

「如果我不在香港，也可能會請太太做代表。」

「我即將離開香港，出外公幹，未能入馬房探望愛駒，但我都希望將來可與太太和女兒入馬房探望牠。」

方嘉柏則說：「我感謝馬主郭富城體諒，『舞士精神』韌帶有事，需要時常休息，不可勤拼。」

「馬主給予很多耐性，我和馬房都花了許多心機，養回馬匹健康。」

「牠入閘時有時會發脾氣，從化環境寬闊，有助馬兒操練，穩定情緒。」

「馬兒跑1000米至1200米皆合適，加分後要看賽程再作部署。」

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跑獲第二至四名馬匹為「人和家興」、「辣臣」及「事事亨通」。

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