是晚（26日）谷中跑馬既可觀賞「超級血月」天文奇景，亦看到不少馬圈名人甚至大明星贏馬風采。

其中，早段有「電訊」系勝出一度刷新谷草一哩紀錄時間的「電訊巴打」，下半場則有前溫拿樂隊經理人梁柏濤贏團體馬「正本歡心」，以及舞台王者郭富城有「舞士精神」重響勝鼓兼打破谷中1000米紀錄時間。

去到整晚尾二場次第八場三班一哩，再有前亞姐冠軍李妮（陳李妮）勝出與丈夫陳國泰合養的「莎皇者」，從而打破兩人名下馬兩年頭馬荒。

李妮連同剛周日（23日）在田草頭場有團體馬「旋風飛影」一出即贏，個人累積兩連勝未斷纜。

四歲英國自購馬「莎皇者」隸屬徐雨石馬房，當初評82分在港起步，目標是進軍四歲馬系列，最終未能如願。

此駒其後轉場發展，並於2月底首戰谷草在一哩入Q，展現本身能力，之後兩戰均輸不遠。

今次回師谷夜一哩夥拍華將蔡明紹，以第四熱門身份參戰，沿途均速前置跑主動，最終以輕鬆姿態打開勝門。

蔡明紹與徐雨石之前已分勝第三場「電訊巴打」及第五場「天衣無縫」，如今合作贏取「莎皇者」，變成全晚雙雙起孖揚威谷戰。

當中，徐廐本以「電訊巴打」造出1分38秒55刷新谷草一哩紀錄時間，「莎皇者」今場跑出1分37秒97開齋，再將相關紀錄推前0.58秒，廐主徐雨石可謂威盡一時。

第八場同時跑出雙亞軍，分別為大熱門「綠色有運」及第三熱門「喜駿駒」，騎師正是兩大高手莫雷拉及潘頓，殿軍則為「好鬥心」。

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