前亞洲小姐冠軍李妮（洋名Lily）近年活躍馬圈，佢同老公陳國泰不惜購入高價馬意圖染指大賽。

好似法國打吡亞軍「皇者峰範」（希廐）身價就高達千幾萬港元，惟本身在適應方面麻麻哋，1月跑完就冇再出賽。

至於「莎皇者」（徐廐）亦跑唔到3月尾打吡大賽，惟早前試過於谷草1650米入Q，上次跑谷草1800米亦輸唔遠，進度睇嚟唔錯。

今晚（26日）「莎皇者」再跑谷草一哩，排5檔起步負119輕磅，客觀條件唔差。

與此同時，李妮同一班好友夾份養的新馬「神之水滴」（蔡廐）剛周日（23日）初出即勝，佢可算當旺。

跑馬好多時都講運氣，「莎皇者」話唔定沾到「神之水滴」旺氣，從而打開在港勝利之門。

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