第一場第五班1200米：「美滿將來」前仗跑同程後上接近有走勢，上場突然轉跑田草明顯想洗底。

今次（26日）返回谷草1200米強配田泰安上陣，有冷味。

昨日（25日）開飛19倍，5點落到14倍，現時19倍W，4.8倍位置。

早飛雖然唔算太勁，但相信臨場應會有飛落，如有發現要留意兼跟進。

「鑲藍旗」今季跑得比較少，只出賽四次。

上仗跑田草1000米，跑入一席冷位。

今場雖然第一次跑谷草，但有運排到黃金1檔起步，相信對呢匹初跑谷戰的馬匹嚟講會有利。

昨日開飛10倍，5點落到8.3倍，現時7.3倍W，2.8倍位置。

有早飛支持，睇飛今場有信心想偷襲出擊，預佢一票。

「電子寶貝」今季主力跑谷草，跑過1200米又跑過1650米，雖然都係落敗，但經常跑近，相信應該已經試準。

今場強配潘頓上陣，心意明顯。

昨日開飛2.9倍大熱，5點輕輕回上3.7倍，現時4倍W，2.1倍位置。

墊底飛好勁，睇飛就好明顯想交代，雖然算係一匹失準馬，但始終都係質新，可以畀多次機會佢。

「怪獸媽媽」今季雖然未贏，但跑谷草短途往往有接近演出。

今場回配巫顯東上陣，以近幾仗於田草走勢嚟講，今場返番嚟谷草會有啲優勢。

昨日開飛5.4倍，5點企住5.5倍，現時5.7倍W，1.9倍位置大熱。

有早餐飛支持，而位置飛明顯有大注買落咗，睇飛今場有三甲。

提供：5美滿將來、10鑲藍旗、2電子寶貝、9怪獸媽媽

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