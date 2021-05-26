香港今晚上空出現自1997年以來最大的月全食（超級血月）天文奇觀，谷草夜馬在偏快場地下角逐則接連刷新賽事班次及路程紀錄時間。

繼第二場頭馬「種福者」（文廐）刷新第五班谷草1200米紀錄時間之後，接着上演的第三場三班1650米，輪到徐雨石馬房「電訊巴打」打破由「綠色有運」在19年9月11日所造的同程全港紀錄。

「電訊巴打」在莫雷拉胯下，今仗以1分38秒55隔沙再贏谷草一哩，比「綠色有運」所保持的舊紀錄快0.03秒。

徐雨石說：「『電訊巴打』在莫雷拉發揮下放得很舒服，加上今場對手沒有上場般強 ，贏得合理。」

「我會安排牠跑多一場才唞暑，並會集中跑快活谷，此馬的平衡力好，跑谷草較合適 。」

第三場單Win及組合獨贏A1分別派26元及19.5元，二重彩派213元。

跑獲第二至四名馬匹為「嘉應精彩」、「常拼常勇」與「超趣」。

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