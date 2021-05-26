第二場第五班1200米：「種福者」今季已兩勝同程，上場贏同程走勢輕鬆，大把在手。

今晚（26日）續跑同程，重配贏馬拍檔巴度上陣，勝利呼聲依然高唱入雲。

昨日（25日）開飛5.3倍，5點落到4.4倍，現時4.1倍W大熱，1.7倍位置大熱。

早飛相當勁，睇飛今場好有信心再贏一仗。

「怡昌福星」近兩場跑田泥表現一般，今場報跑贏馬路程突然強配潘頓上陣，又排到黃金1檔起步，應該食指會動。

昨日開飛4.7倍，5點企住4.8倍，現時5.8倍W，2.7倍位置。

有墊底飛支持，睇票數今場一定有三甲。

「嘉喜旺」今季跑得比較少，上場跑谷草1650米明顯想試馬！

今場縮程跑番1200米，相信應該已經試準晒。

今場用梁家俊上陣，冷味十足。

昨日開飛8.9倍W，5點落到7.4倍，現時企住7.3倍W，2.4倍位置。

墊底飛又係好硬淨，今場排到好位起步，對呢匹力短馬嚟講有利，今場應有三甲。

「榮彩大道」今季贏過谷草1000米，上場跑同程後上第四，表現不過不失。

今場繼續報跑同程，重配贏馬拍檔潘明輝上陣，又係奇兵一路。

昨日開飛7.9倍，5點落到5.1倍，現時4.2倍W，1.5倍位置。

早餐飛到晒位，而且非常硬淨，今場排位有利，相信應可再次上名。

提供：2種福者、9怡昌福星、5嘉喜旺、7榮彩大道

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