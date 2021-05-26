這晚（26日）被喻為「超級血月」之夜，闊別港人24年的「月全食」由今晚（26日）7時開始。

是次「月全食」適逢「全年最大滿月」，面積較正常大14%的暗紅月亮傍晚從東南方升起，帶食而出，因貼近地平線，「視錯覺」看起來更大。

跑馬地馬場今晚有馬跑，在疫情下入場人數有規限，惟仍有不少預先訂座馬迷到場。

當賽事進行期間，從公眾席前地抬頭望向公眾席入口的天空，清楚看到之前已月全食的月亮轉而進入月偏食，月亮因此出現凹陷，四周呈現火紅色，相當搶眼，吸引到個別馬迷駐足觀看。

在這月食之夜，本地練馬師由第一場直落贏到第六場無斷纜，雄霸整次賽事上半場，當中包括文家良贏第二場「種福者」及第五場「天衣無縫」起孖。

當中，「天衣無縫」更屬應景頭馬，難怪有馬迷話月亮今晚發出了華人之光！

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