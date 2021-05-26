剛周日（23日）跑畢本季最後一場一級賽遮打盃，結果由田泰安勇奪桂冠，騎者當然開心。

今期（26日）回到谷草作賽，田泰安騎足九場，當中不乏機會馬，他很可能保持5月份不斷纜。

其中，列陣第八場二班1650米的「盛大光輝」最值得留意，可望為他再添勝仗。

「盛大光輝」上季大爆發，合共取得2冠5亞佳績，評分亦因此攀升了近20分。

今季跑過三場後，「盛大光輝」便由何廐轉至丁廐，經歷評分新高需要獲利回吐屬意料中事。

不過縱使在減分周期，「盛大光輝」除了前仗泥地一役，其他賽事距離頭馬最多都只有2.25馬位，可見馬匹其實長期處於不俗狀態。

今次回師唯一贏馬路程谷草一哩，而且採用向來較利前置馬匹的C跑道，對抽得1檔的「盛大光輝」來說確實相當好跑。

同場放頭馬不多，預計「盛大光輝」應該可以領放或者跟守有利位置。

同晚丁廐有多匹實力馬配合出擊，「盛大光輝」必拼無疑，有望打破季內頭馬荒，值得馬迷投注獨贏。

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