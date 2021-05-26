第六場第四班1200米：「添有運」季內只跑兩場田草1200米雖然落敗，但走勢唔錯。

今次（26日）被安排轉跑谷草，雖然未曾試過快活谷草閘，但有運排到黃金1檔起步，相信對呢匹質新馬嚟講會有利。

昨日（25日）開飛10倍，5點企住10倍，現時落到7.6倍W，2.8倍位置。

有早飛支持，環顧今場形勢對呢匹馬有微利，相信應可入三甲。

「電訊超班」近兩場跑同程都能跑入連贏，表現穩定，今場原裝配搭繼續挑戰同程，排到好位起步，相信應係贏馬最好時機。

昨日開飛3.2倍，5點落到2.2倍，呢注好重手！現時2.3倍W，1倍位置大熱。

早飛好勁，隔夜飛係好有信心今場篤定贏馬，就畀一票佢。

「順意寶」今季表現非常一般，上場終於減夠分由第三班落第四班跑首本路程，雖然落敗，但有番走勢睇到。

今場繼續跑谷草1200米，轉用潘明輝上陣，期望會有接近演出。

昨日開飛8.8倍，5點落到6.9倍，現時重上11倍W，3.8倍位置。

有些少墊底飛，始終呢匹馬跑同程最準，正所謂爛船總有三斤釘，現時落到第四班跑同程絕對有優勢，今場有好賠率，一定要預佢一票。

「同盟力量」轉用賀銘年兼排到好位，相信應會有嘢睇。

昨日開飛8.2倍，5點回上11倍，現時落返13倍W，4.6倍位置。

雖然早飛唔算多，但以馬匹上季跑同程成績嚟睇，今場可預一席冷位。

提供：8添有運、3電訊超班、1順意寶、5同盟力量

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