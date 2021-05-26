筆者每次面見客人時，總是會仔細觀察其人的面相，再結合出生的年、月、日及時間，來綜合分析客人的一生運勢。

根據多年來的經驗，面相看流年運勢的準確度可高達八成以上，並會與八字互相配合。

「鼻似鷹嘴，啄人心緒」，鷹鉤鼻的特徵為鼻樑高突略彎，鼻頭有點垂下尖小，鼻翼有點仰露。

鷹鉤鼻之人為利己主義者，利益當前會做出傷害他人之事，做事較為偏激，為人愛憎分明，為求達到目的而不擇手段。

鷹鉤鼻的男士，天生懂得察言觀色，對於感情非常理性，喜歡在背後算計他人，而且對金錢格外吝嗇，凡事斤斤計較，與其交往之時亦要打好十二分精神。

今期（26日）財位位於東北，可以以三區來劃分，港島區的北角及太古城；九龍區的鑽石山及彩虹；新界區的大埔均屬該區財位。

第五場谷草四班1650米「俏芳華」是匹三歲新馬，本身上仗首次出戰同程賽事即勝。

上仗大利貼欄，「俏芳華」居二疊尾五，轉彎移出外疊衝刺，在形勢不利的情況下，輕鬆贏了亞軍「珍珠鳳凰」四分三個馬位。

今仗繼續由贏馬拍檔且運勢不俗的何澤堯策騎，可望再建奇功。

撰文：唐碧霞（洋名Yoki）

唐碧霞師傅是一名堪輿學家、書籍作家、專欄作家及電視節目主持。她從十多歲起便醉心研究玄學命理，並擅長於風水佈局、子平八字、易經占卜、三世書、紫微斗數、面相、掌相、流年運程等，更榮獲「年度傑出風水策劃顧問」大獎。

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