第四場第四班1200米：「電訊火箭」近兩場跑同程一勝一位，表現相當出色。

今晚（26日）繼續跑同程，睇安排係趁馬匹狀態依然勇銳時，盡力爭取更多頭馬。

昨日（25日）開飛3.7倍大熱，5點輕回上4.1倍，現時4倍W，1.4倍位置。

墊底飛到位，以近兩場跑同程走勢嚟講，今場勝望仍然甚大。

「仲得威」上場跑同程後上不及第五，走勢有進步。

今場原裝配搭繼續挑戰同程，有運排到黃金一檔起步，相信今場馬匹前段應唔會落後太遠，形勢有利應可幫呢匹馬取得季內首場勝利。

昨日開飛4.5倍，5點落到3.2倍大熱，現時企住3.3倍W大熱，1.5倍位置。

早飛明顯好勁，睇飛今場好有決心贏馬開齋。

「海精英」前兩場跑同程都能闖入三甲，今場強配巴度上陣，相信應有較高把握。

昨日開飛6.5倍，5點回上8.4倍，現時落番4.5倍W，1.7倍位置。

有些少早餐飛支持，今場安排強配，目的係想騎師幫到馬匹陣上走勢，相信今場入三甲應冇問題。

「利之贏」上場跑同程落敗因決心唔夠，今場原裝配搭再跑同程，應該會比上場表現好。

昨日開飛35倍，5點落到22倍，現時38倍W，7.3倍位置。

早飛浸浸落，相信臨場馬匹賠率會再下調，但無論如何，可預一票。

提供：3電訊火箭、8仲得威、9海精英、11利之贏

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