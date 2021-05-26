法籍型男騎師巴度近期在谷草賽事明顯較醒神，皆因他在5月三次出戰跑馬地皆有頭馬進賬，相反近三期田戰皆顆粒無收。

今晚（26日）跑馬地馬場有五班1200米拆組賽事，巴度均夥拍文家良馬房賽駒上陣。

頭場「鑲藍旗」搏失跑梗頸四，結果巴度在第二場將功補過，夥拍大熱門「種福者」一放而返，人馬合作三次取得兩冠一殿佳績。

今場頭馬時間為1分09秒62，比「歡喜」（已退役）在2015年1月21日締造的原班際紀錄時間快0.11秒。

文家良說：「『種福者』今季取得第三Win，表現非常出色。」

「潘頓今仗推庄，我不認為是騎者走寶。」

「潘頓對我表示要策騎『怡昌福星』，我也很明白。」

「「種福者」今仗留住衝一段，今仗賽後我會讓牠小休，其後再看馬兒的進度，如果牠的狀態勇銳，我會安排多跑一場才唞暑。」

第二場單Win及組合獨贏A1分別派29.5及19.5元，二重彩派174元。

第二至四名順序為「有苗頭」、「怡昌福星」及「幸運勝駒」。

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199