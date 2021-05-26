法籍騎師彭國年自去年十月尾起，再度以公司騎師身份在港短期策騎，季內暫時摘下八Win，成績不過不失。

彭國年近期獲得高伯新青睞，前者最近兩場頭馬「獨角寶寶」及「蟲草成名」均是高廐賽駒。

高伯新在兩次的賽後訪問均讚賞彭國年發揮出色，並稱後者是一位好騎師，期望與他有更多的合作。

跑馬地馬場今晚（26日）舉行九場夜馬，彭國年將會夥拍高伯新馬房「事事亨通」競逐第七場三班1000米。

「事事亨通」今季四戰此程三度上名，鞍上人均是法國籍騎師，計為巴度、賀銘年及彭國年，相反與華將潘明輝合作則名落孫山。

今次這匹五歲馬再度瞄準谷草最短途，繼續由彭國年上陣，騎練有望初次在谷草揚威凱旋門。

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