上季跑到煞科日才驚險上岸的何良馬房，今季仍要為爭取達標而努力。

這晚（26日）舉行的九場跑馬地夜賽，何廐只派三駒上陣，出馬唔算多，但頭場即把握到機會，憑「怪獸媽媽」取得寶貴頭馬。

之前跑過15場仍未開紀錄的四歲馬「怪獸媽媽」，今仗一如以往施展速度制勝，最終頂住幾匹後上馬的衝刺，順利打開勝門。

何良以「怪獸媽媽」獲勝後，今季累積有11Win，距達標16Win尚餘五場頭馬。

至於鞍上人巫顯東則取得個人今季第五Win，此場之仗，亦為騎練季內合作首場勝仗。

何良賽後說：「我感謝『怪獸媽媽』馬主的信任，願意把馬匹的帥權交給巫顯東。」

「對於爭取達標一事，其實我和整個馬房團隊已盡了全力，我的馬房真是沒有足夠的子彈，因此接近三個月沒有交出頭馬。」

「『怪獸媽媽』四歲馬有進步，情緒比之前淡定，比賽前我吩咐巫顯東一出閘自己放頭，因為我預計到其他馬未必會鬥燒。」

「好彩該駒現在懂得放鬆，末段保持貫注力，頂得住『趣怡』的挑戰，順利交出頭馬，赢得很幸運。」

第一場單Win及組合獨贏A1分別派56.5元及21.5元，二重彩派999元。

至於跑獲第二至四名為「趣怡」、「隨我來」與「鑲藍旗」。

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