第八場第二班1650米：「幸福老撾」季內已兩勝同程，今晚（26日）落番第二班跑首本路程，優勢顯然。

昨日（25日）開飛12倍，5點落到8.3倍，現時7.9倍W， 3.2倍位置。

有墊底飛支持，強配巴度而來，睇安排今場好有信心再贏馬。

「喜駿駒」重配贏馬拍檔潘頓再跑首本戲，機會又番嚟。

昨日開飛6.3倍，5點輕輕落到5.4倍，現時5.1倍W，2倍位置。

有墊底飛支持，以馬匹今季跑同程水準嚟睇，今場入三甲當然冇問題。

「綠色有運」跑首本路程由雷神繼續披甲上陣，應該又有贏馬機會。

昨日開飛3倍，5點輕輕回上3.3倍，現時3.9倍W大熱，2.2倍位置。

有早餐飛支持，睇飛今場不勝有位。

「莎皇者」排到好位而負磅又有利，相信又有機會可以跑近。

昨日開飛5.2倍，5點落到4.9倍，現時6.1倍W，1.9倍位置大熱。

明顯有飛而位置飛相當重，睇飛呢匹馬今場好有信心可以一網打盡。

提供：1幸福老撾、4喜駿駒、3綠色有運、12莎皇者

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