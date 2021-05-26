老牌馬主余潤興氏家族旗下「神駒」系陣營季內豐收，單是近期已有「勇戰神駒」勇奪遮打盃，以及「勇猛神駒」捧走皇太后盃。

另有「超霸神駒」三捷於泥地1650米，並打破場地紀錄時間，成為新一代泥地王，下季更可能遠征海外。

「神駒」系馬主余氏家族，過去40年積極參與賽馬運動，亦同好多馬主一樣，轄下馬匹成就不一。

喺2017年由南非引入嘅自購馬「歡樂神駒」初出已喺田草三班1600米跑第三，之後再喺同程入Q。

可惜「歡樂神駒」質高體弱，受到嚴重腳患困擾，跑多兩場無功後就黯然退役。

雖然「歡樂神駒」嘅競賽生涯就此結束，但余氏家族仍對馬兒不離不棄，安排佢運到澳洲一個牧場生活。

「歡樂神駒」現年七歲，未算太老，牧場主人養番好馬兒嘅健康後，安排佢轉型接受跳欄同盛裝舞步訓練。

並且幫「歡樂神駒」開咗個IG戶口，定期上載相片，即使余氏家族因為疫情，唔能夠飛去澳洲探望，都可以睇下IG「止渴」。

撰文：林湛穎

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