資深練馬師苗禮德剛周日（23日）以「勇戰神駒」勇奪馬季最後一場一級賽遮打盃（2400米），今晚（26日）跑夜馬繼續有佳作。

挾新勝大賽之銳，苗廐於今晚（26日）派出四駒繼續攻堅。

當中，「常拼常勇」、「有得精彩」與「順意寶」在早段場次已先後跑獲獎金名次，最尾出場的「飛霸龍」更於賀銘年胯下爆冷攻下第九場三班1200米。

谷草1200米專家「飛霸龍」累積第四度攻陷此程，兼助苗廐連勝到第二次賽事。

六歲馬「飛霸龍」在由法國好手賀銘年手上施展凌厲後勁，力壓一眾同班同程強手，爆17倍冷Win食尾糊。

與此同時，苗禮德與賀銘年以此駒打造季內谷草合作首捷。

同場莫雷拉策騎大熱門「上駿之星」（姚廐）雖名落孫山，但雷神仍以總分33分險勝潘頓贏出今期騎師王，個人全晚共獲兩冠一亞（平頭）一季封王。

第九場單Win及組合獨贏A3分別派174元及40.5元，二重彩派1,184元。

跑獲第二至四名順序是「年年旺」、「財駿」及「宜春輝煌」。

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