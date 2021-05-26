蔡約翰在剛周日（23日）遮打盃賽馬日，有一對自購新馬「旋風飛影」及「神之水滴」初出，結果錄得全勝佳績。

跑馬地馬場周三（26日）舉行九場夜馬，蔡約翰馬房「紅運泰斗」在港初次上陣，且看能否延續蔡廐初出馬強勢。

「紅運泰斗」為種馬「版圖」首匹在港出賽子嗣，後駒服役時在1200米至1600米累積三捷，包括在2015年攻下一級賽莊柏德大賽（1400米）桂冠。

「紅運泰斗」母系Quiet Queen的同父同母兄長，為2009年聖烈治大賽及2010年香港瓶盟主「技藝精湛」。

雖然「版圖」配種成績未算亮麗，不過由於母系家族顯赫，因此「紅運泰斗」的週歲價達49,000英鎊（約53.7萬港元），隨後兩歲時身價提升至64,000英鎊（約70.1萬港元）。

「紅運泰斗」在愛爾蘭上陣四次獲冠季各一，其中競逐二級賽未來錦標雖然只跑入第五名，不過該役頭馬以及第六名「文政兼從」、「梵高」日前在一級賽愛爾蘭二千堅尼分列冠季。

另外，「紅運泰斗」第二次上陣，出戰在高威馬場的處女馬賽跑入殿軍，該役亞軍「溫布萊」隨後在一級賽國家錦標及杜何斯特錦標均跑獲第二名，可見前駒實力不容忽視。

雖然兩線血統顯示，「紅運泰斗」日後應向一哩或以上途程發展，不過本身在愛爾蘭首戰角逐1200米奪得季軍，可見前駒初出角逐谷草同程並無不可。

「紅運泰斗」在愛爾蘭賽績十分硬淨，加上兩次在好地上陣非冠即亞，預期前駒應以正常場地表現較佳。

這匹三歲馬現評72分，預期仍有不少上升空間，值得長期關注。

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