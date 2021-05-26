第五場第四班1650米：「俏芳華」前仗跑田草1400米試準，上場轉跑同程谷草1650米即一箸夾中，表現非常出色。

今次（26日）原裝配搭繼續跑同程，再勝應該冇問題。

昨日（25日）開飛3.3倍，5點輕輕落到2.9倍，現時2.4倍大熱，1.5倍位置。

墊底飛硬淨，以上場贏馬走勢嚟講，今場如無意外應可再勝。

「珍珠鳳凰」上場轉馬房初出跑同程，改變一貫以往跑法，轉跟前跑，果然有突破跑入一席Q腳。

今場雷神肯再騎上陣，相信今場會有更高把握。

昨日開飛6.7倍，5點回上12倍，現時落番7.7倍W，2.5倍位置。

早飛雖然唔算多，但以上場表現嚟講，要求入三甲冇問題。

「天衣無縫」前仗於五班輕鬆贏同程，上場負重磅再跑同程，僅以馬鼻位落敗，表現依然出色。

今場升上第四班再跑同程，負磅大幅減輕，機會猶在。

昨日開飛13倍，5點企住12倍，現時輕輕落到10倍W，3.1倍位置。

有些少早餐飛到位，今場負磅超輕，相信入三甲都幾穩陣。

「幸福友善」今季自購馬，上場減夠分落第四班跑同程即有表現，跑入一席第三。

今場原裝配搭繼續跑同程，排到好位起步，相信應該會有進一步演出。

昨日開飛7.3倍，5點落到4倍，現時4.6倍W，1.4倍位置。

有墊底飛，雖然今場要繼續負重磅上陣，但期望馬匹成熟再進一步，今場會有穩定演出。

提供：2俏芳華、6珍珠鳳凰、12天衣無縫、1幸福友善

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