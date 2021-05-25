文家良馬房三至四月夾埋拎咗13W，當時馬房氣勢如虹，不過踏入五月後，文廐則只贏過「紅麗舍」一駒，馬房似乎踏入回氣期。

雖然文廐今次（26日）出馬唔多只得五駒，但當中不乏實力分子，可謂精銳盡出。

除了數匹新勝馬外，第六場四班1650米「天衣無縫」前仗終於打開來港勝門，上仗再出仍入Q，反映此六歲自購馬升勢未止。

上仗總場次626五班同程，冠軍「威威高星」、季軍「爪皇烈焰」及殿軍「總統之星」翌仗全部跑入三甲，證明該場「天衣無縫」的亞軍水準頗高。

「天衣無縫」前仗採取留前鬥後跑法贏馬；上仗則領放入Q，證明此駒跑法靈活之餘，處現評分亦時刻具競爭力，今仗回四班負輕磅，即使排12檔出閘，仍有機會交出好表現。

尾場三班1200米，高伯新馬房「年年旺」近四仗有三次抽12檔相當欠運，難得今次獲幸運之神眷顧抽排1檔，有權拼出頭來。

「年年旺」上仗跑谷草1000米得第二名，同場冠軍「和氣生財」、季軍「青心星」、殿軍「銀河飛馬」及第五名「辣臣」其後再出，合共交出一冠四亞一季，該賽水準值三班頂。

「年年旺」小休逾兩個月復出，季尾階段賺足體力而臨，只要鞍上人巴度發揮正常，今場大有機會取得久違的頭馬。

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