羅富全馬房「俏芳華」在周三（26日）谷夜以短距離搏失屈居亞軍，未能延續連勝勢頭。

今期（30日）羅廐在十場田草日馬均有派馬上陣，有權連場數糊，從而繼續向榜首練馬師蔡約翰施壓。

今晨（27日）六點半左右，羅富全在機坪睇住薛恩上馬，策騎「天駟」前往大圈跑道作最後試跑。

練者隨即踩單車到烽火台地下，揸住望遠鏡觀察馬匹走勢，睇完立即返回機坪，捉住騎師問長問短。

睇今朝羅富全動態，「天駟」今次有決心起筷。

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