星期日（30日）是5月份最後一次跑馬，下周三（6月2日）在谷草舉行的九場夜馬賽事，見證6月份首度跑馬。

當晚頭場定於6時45分開跑，將以全闊A跑道進行比賽，馬匹報名已於今午（27日）公佈，其中八場都會出馬滿額。

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騎師方面，史卓豐下周三刑滿復出，黃俊、蔡明紹及班德禮當天起各停賽兩日，何澤堯到時將作停前最後一戰，波健士停賽未完。

眾所周知，本地練馬師勝出剛周三（26日）谷夜大部份賽事，當中又以文家良及徐雨石最威，各自梅開二度。

他們在下周三晚分別有五駒及七駒做正選，馬匹整體實力俱不弱，各有機會再贏谷草夜賽。

其中，文廐「喜駿之星」、「大家開心」及「紅麗舍」上賽皆上名或勝出，狀態及實力均有保證。

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