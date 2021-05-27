蔡約翰是今季冠軍練馬師的大熱之選，這位練馬師其中一個必殺技，是質新馬實力非凡。

旗下「速遞奇兵」、「神之水滴」、「旋風飛影」、「好眼光」、「勇闖」、「龍寶寶」等PPG（自購新馬），今季均能一出即勝。

周日（30日）沙田賽事，蔡約翰馬房有六匹馬列陣，其中包括在第四班1200米初次出賽的「先兵」，同樣操足而臨，隨時打響服役頭炮。

「先兵」馬主為黃言信遺產執行人，黃生以往養過不少馬，包括「勁歌」、「好歌」、「奇兵」（均已退役）等。

而最令馬迷津津樂道者，首推是蔡廐高班短途良駒「翩翩」（已退役）。

「翩翩」服役時由蔡約翰訓練，曾贏過國際一級賽百週年紀念短途盃，在港首戰初出即入Q。

至於周日（30日）初出跑田草1200米的三歲澳洲自購新馬「先兵」，在從化及香港共試十課閘，操足而臨，今次由莫雷拉策騎，贏馬機會樂觀。

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