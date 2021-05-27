年輕騎師班德禮今季首度來港策騎，雖然座騎數量不算多，但暫時已有兩Win落袋，包括「全才」及「紅麗舍」，兩駒均贏長途賽。

韋達是班德禮其中一位支持者，後者此行開齋馬「全才」正是出自韋廐。

「全才」曾經是匹非常難出頭的賽駒，在港戰至第28場，早前終由彭國年在田草1800米打開勝利之門。

「全才」開竅後確有進步，其後由班德禮在谷草2200米取得季內第二捷。

上次「全才」由周俊樂出戰田草1800米，當日由於排11檔起步，故此駒早段被刻意留後，並於直路追回不少失地跑第七。

「全才」周日（30日）將跑第三班2000米，韋達重召班德禮策騎，人馬早有合作默契，屆時可望重新交出好成績。

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