養馬多年的「劍」系馬主許坤華，與太太葉思貝均熱愛賽馬。

許坤華禮拜日（30日）有名下四歲澳洲自購新馬「劍在九天」（苗廐）出爭第五場第四班1200米，此駒名字頗為特別。

他在受訪時曾表示「劍在九天」本由「水箭龜」（時廐）馬主廖舜康持有，後者當時沒有馬匹進口許可證在手，遂把馬兒轉讓。

關於「劍在九天」名字來源，其實是出自本地漫畫人物王小虎的降龍十八腿其中一項絕技。

至於此駒英文名Zacian，則由廖舜康提議，其實是動畫「寵物小精靈」中一隻精靈的名字。

「劍在九天」上仗已在田草1200米首次入圍跑第二，本身演出開始進步，周日可望跑得更好。

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