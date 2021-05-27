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入選體育試驗計劃 皇家雅士谷門票獲准公開發售 入場人數增至12,000人

27分鐘前
皇家雅士谷賽期將容許12,000人入場（互聯網）

英國疫情逐漸放緩，政府早前放寬對體育賽事的防疫規定，包括容許一定數量的觀眾入場觀看賽事。

早前皇家雅士谷賽馬會表示按照政府規定，將容納不多於4,000人入場，而且入場券不公開發售，將安排馬主、賽馬會會員等以抽籤形式獲取門票進場。

不過隨着皇家雅士谷賽事日早前入選成為體育試驗計劃後，現時相關賽事門票將可公開出售，入場人數將容許增加至12,000人入場，比原定上限4,000人多三倍。

雅士谷馬場首席執行官Guy Henderson對措施能夠放寬感到開心，並期望皇家雅士谷賽期能夠回復昔日的氣氛。

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