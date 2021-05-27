遮打盃剛周日（23日）曲終人散，有份參賽的上季馬王「時時精綵」雖未能再度成功衛冕，但跑第三獲得120萬獎金，卻足夠超越一匹同級前輩。

七歲現評124分的「時時精綵」在港上陣32次，共取得11冠11亞5季，總獎金達至83,491,900元，超越了總獎金83,197,500元的前馬王「爆冷」（已退役），而後駒在港出賽44次，共獲13冠5亞10季。

「時時精綵」如今僅次於「美麗傳承」（已退役）在獎金榜排第二，後駒在港34戰錄得18冠4亞6季，以106,233,750元，成為香港歷來贏得最多獎金賽駒。

至於18戰17捷的「金鎗六十」，以77,925,600元暫居香港賽駒獎金排行榜第四位。

香港馬壇最高獎金首四駒

美麗傳承 106,233,750元

時時精綵 83,491,900元

爆冷 83,197,500元

金鎗六十 77,925,600元

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