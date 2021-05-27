告東尼近期成績不俗，尤其與莫雷拉合作，先後勝出「秒秒精彩」及「場場精綵」。

今次（30日）沙田日賽，他們又有「將耀」及「加州十大」合作。

此兩駒上仗分別於潘頓及田泰安胯下搏失跑第四及第二，改由雷神接手決心求補中。

翻查紀錄，東廐近四匹跑二至五名馬匹再出換莫雷拉上陣，取得一冠三亞全入Q，證明此類搏失馬交由雷神接手，是幕後求補中的部署。

第八場「將耀」前季插班初出評77分即勝，但之後未能再響勝鼓。

不過近兩仗減至70分水平均跑入前四名，證明目前評分已有反彈餘地，今仗更首次跌穿70分水平，有望在雷神胯下贏馬反彈。

另外，第六場「加州十大」近兩仗均於田泰安胯下不敵「路路醒」跑第二，水準卻不錯。

今次強手已去，在從化試埋大閘操好才返港，強配莫雷拉有力打開在港勝利之門。

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