公司騎師郭能闊別賽場接近兩個月，他在周日（30日）停牌期滿復出前的兩星期已恢復操馬，之後亦有試閘，個人狀態及身手應無太大問題。

祖籍愛爾蘭的他以六匹座騎於沙田馬場復賽，當中來自希廐的第八場「健康第一」，可說是他「臨時加插」的一駒。

須知郭能在該場三班1400米賽事的預約座騎為「好好心得」，惟該匹蘇廐新馬於今早（27日）排位前，因在剛周三（26日）出現過敏反應而被馬會着令退賽。

結果「健康第一」以當時第一後備身份補出上陣，配郭能負123磅排13檔。

另外，「好好心得」同主馬「威威心得」周日跑第七場三班1200米，由潘明輝策騎負115磅排11檔。

回說郭能上季共贏26場頭馬，其中接近一半的11場由4月開始出現，直到7月初為止。

而他於前季5至6月期間亦曾勝出六場賽事，反映這位42歲老將在季尾炎夏跑馬，體力及鬥志不遜一眾比他年輕的行家。

郭能周日沙田日馬座騎

第一場 無極戰士 姚廐

第四場 噴火龍 時廐

第五場 繼續精彩 葉廐

第六場 精彩非凡 方廐

第八場 健康第一 希廐

第九場 錶之銳 呂廐

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