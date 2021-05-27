周日（30日）田草日賽乃5月份最後一戰，鄭俊偉今季雖暫只得七Win，但他在近三個月尾最後一戰都有馬贏，分別勝出「好大大」、「威武承傳」及「齊齊友福」，堪稱馬壇月尾之王。

「為善聚樂」屬七歲老馬，雖然生涯兩Win皆在谷草兼配莫雷拉取得，但近仗不論在田草抑或谷草，都有接近演出。

其中一仗在勁慢步速下，仍能後上跑入季軍，表現可不簡單。

再者，此駒及其練馬師鄭俊偉，都同樣需要搏老命護級。

「為善聚樂」現時只得22分，若果季終唔夠26分就係咁先，今次唔搏仲等幾時？

「大道至正」可謂鄭俊偉近季代表作，本身上季分別於泥地及田草1800米獲三Win，評分一再創新高。

今季角逐田草1800米，亦僅以一馬位不敵頭馬蔡廐超新星「勁搏」跑第三，演出良好。

如今競逐田草2000米，亦有足夠能力克敵制勝。

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