資深賽馬陣營「四季」系掌舵人羅仲煒與羅何秀蘭夫婦，以往養過18年董事盃盟主「四季旺」，另有「四季」（兩駒均已退役）三度在二班賽建功。

周日（30日）跑田草日馬，旗下生力軍「四季喜」（丁廐）上仗熱身後即可入Q，血統上加程跑1400米更合。

此駒父系「人氣高」（Charm Spirit），於14年連續奪得法國莊柏德大賽、隆尚磨坊大賽及英國女皇伊利沙伯二世錦標三項一級賽冠軍，在港同父馬有「喜蓮慧星」（東廐）兩度在谷草一哩上名，性能頗為廣泛。

「四季喜」母系的同母弟弟Flying Award，為1400米表列賽盟主，另外在1200米三級賽麥尼爾錦標獲得亞軍，母系所出的三匹已出賽子嗣，其中兩駒取勝途程為1000米至1300米，所以「四季喜」今戰增程成竹在胸。

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