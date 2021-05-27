方嘉柏早前接受《蘋果馬經》訪問時表示，他非常幸運，因為廐內不少馬主均是他的好朋友，大家交情深厚，相信「皇者」系馬主Rusy Shroff家族肯定是其中之一。

「皇者」系掌舵人Rusy Shroff（已故）與其遺孀Purviz Rusy Shroff一直支持方家軍，由上一代方祿麟至現時方嘉柏，兩家人關係十分友好。

方嘉柏曾表示，Rusy Shroff與其先父方祿麟都是在印度孟買出生的，而且早已認識。

周日（30日）在港初次參賽的三歲澳洲自購馬「皇者驕傲」，馬主Purviz Rusy Shroff深受方嘉柏尊敬。

方嘉柏當然希望此駒能盡快交出好成績，以回報Purviz Rusy Shroff的支持。

「皇者驕傲」來港後在從化及香港共試過四課大閘，近三次在港均由何澤堯出試，備戰積極，有望一出即有好表現。

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