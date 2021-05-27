澳洲維多利亞省近期疫情出現爆發跡象，墨爾本近日已有26人確診，包括今天（27日）出現11宗新個案。

有見及此，代理省長James Merlino宣佈由是日凌晨12點直至下周三（6月2日）封城七日，對民眾外出及進行公眾活動實施限制，防止疫情擴散。

維省馬會今日宣佈，當地賽馬將會閉門作賽，因此本周末（29日）在考菲爾德馬場舉行的賽事將不容許觀眾進場觀賽。

同時，以維省作為策騎基地的韋紀力、賈傑美、麥利奧、艾朗及艾寧等騎師在封城前已前往昆士蘭，其中後者將夥拍大熱門「至勁爆」競逐昆士蘭打吡。

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