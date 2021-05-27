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馬主張躍莉轉撐希斯 「肥仔威威」未交代到 「肥仔叻叻」填補空白

31分鐘前
肥仔叻叻在港兩度試閘均在於前列歸來

馬主張躍莉名下兩駒均以「肥仔」為名，包括「肥仔威威」及「肥仔叻叻」。

「肥仔威威」以往由方嘉柏訓練，此駒三場頭馬均出自谷草1650米，堪稱同程專家。

「肥仔威威」季內曾由何澤堯取勝，其後未再增添頭馬進賬，馬主張躍莉決定將愛駒轉交希斯訓練。

然而「肥仔威威」轉倉後兩戰均跑第五，暫時未交出進一步成績。

馬主張躍莉拉頭馬希望，放在周日（30日）初出新兵「肥仔叻叻」身上。

「肥仔叻叻」是匹四歲澳洲自購馬，在當地七戰五冠一亞。

「肥仔叻叻」在港試過兩課大閘，分別取得第二及第四，走勢俱有水準。

此駒來港前七戰五冠一亞，演出準繩，周日初出跑1200米，有可能一擊即中。

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