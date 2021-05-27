踏入季尾天氣炎熱，不少馬匹已拼搏甚多，加上在烈日當空下對人馬的體力均有更高的要求，因此近期明顯以年輕馬的表現較佳。

以剛周日（23日）遮打盃賽馬日為例，11場賽事之中有六場頭馬是三歲馬，體力的重要性十分明顯。

沙田馬場今期（30日）十場草地日賽不乏三歲馬上陣，當中又以角逐三班1200米的「佐治勇駒」及四班1400米的「四季喜」最值得留意，兩駒屆時均由何澤堯主轡。

「佐治勇駒」屬全場唯一的三歲馬，本身在港初出落敗後，馬房便安排此駒進行休息並重新做工夫，讓牠有足夠時間成長。

今次相隔接近四個月復出，賽前在從化試兩課大閘走勢皆十分對辦，體力感充沛的年幼馬有權交出進步表現。

另外，「四季喜」上仗後上姍姍來遲跑第二，今次增程應更合發揮，有望補中。

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