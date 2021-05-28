公司騎師郭能經歷一段風波，轉眼間將於星期日（30日）復出跑田草日馬，並已找到六匹座騎上陣，包括「錶之銳」、「無極戰士」、「噴火龍」、「繼續精彩」、「精彩非凡」及「健康第一」。

其中，分別受訓於時廐及葉廐的「噴火龍」及「繼續精彩」同屬王牌馬，姚廐「無極戰士」則有優先出賽權，反映幕後皆以今仗為目標。

已兩季不勝的第四場「噴火龍」現評48分創服役新低，本身對上一次贏馬正是在1400米。

今場負磅適中好跑，交由停牌期滿復出的郭能發揮，說不定會有意外收穫。

頭場「無極戰士」近兩戰分別於谷中一哩及泥地1800米上名，騎師都是班德禮，如今轉由郭能主轡角逐田草1800米，幕後部署旨在求變求勝。

郭能當初停牌前最後一匹頭馬「高大威猛」（贏主席錦標二級賽）來自姚廐，周日復出倘憑「無極戰士」重響勝鼓，也會是一時佳話。

眾所周知，祖籍愛爾蘭的郭能早前因研訊時態度及行為問題，被轉介至牌照委員會跟進。

最終他經4月初聆訊判罰及4月底上訴得直後，復於星期日策騎出賽，個人前後已缺陣接近兩個月。

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