郭富城夫婦重拾贏馬滋味
剛周三（26日）九場谷草賽事完成，馬會今日（27日）公佈各駒評分調整。
全晚加分最多是郭富城名下之「舞士精神」，這匹方廐馬在莫雷拉胯下輕勝2.25馬位，兼刷新谷中1000米紀錄時間。
賽後被評磅員加九分，現時評分升至83分，下仗將要升上第二班作賽。
其餘八匹頭馬加分幅度在4至6分之間，其中文家良馬房之「種福者」，勝出季內第三場頭馬後被加6分，現評45分，再出要回升四班角逐。
這夜加分最少是何良馬房之「怪獸媽媽」，由於取勝距離短只加4分，下仗仍可在五班上陣，繼續為馬房搶分。
5.26谷草夜賽各場頭馬加分
馬匹 最新評分（增幅）
怪獸媽媽 32（＋4）
種福者 45（＋6）
電訊巴打 74（＋5）
蝦餃燒賣 65（＋5）
天衣無縫 46（＋5）
正本歡心 61（＋5）
舞士精神 83（＋9）
莎皇者 87（＋6）
飛霸龍 85（＋5）
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