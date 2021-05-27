剛周三（26日）九場谷草賽事完成，馬會今日（27日）公佈各駒評分調整。

全晚加分最多是郭富城名下之「舞士精神」，這匹方廐馬在莫雷拉胯下輕勝2.25馬位，兼刷新谷中1000米紀錄時間。

賽後被評磅員加九分，現時評分升至83分，下仗將要升上第二班作賽。

其餘八匹頭馬加分幅度在4至6分之間，其中文家良馬房之「種福者」，勝出季內第三場頭馬後被加6分，現評45分，再出要回升四班角逐。

這夜加分最少是何良馬房之「怪獸媽媽」，由於取勝距離短只加4分，下仗仍可在五班上陣，繼續為馬房搶分。

5.26谷草夜賽各場頭馬加分

馬匹 最新評分（增幅）

怪獸媽媽 32（＋4）

種福者 45（＋6）

電訊巴打 74（＋5）

蝦餃燒賣 65（＋5）

天衣無縫 46（＋5）

正本歡心 61（＋5）

舞士精神 83（＋9）

莎皇者 87（＋6）

飛霸龍 85（＋5）

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