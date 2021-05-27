潘頓剛周三（26日）谷草夜賽，多匹熱門交不出預期水準，反而勝出容天鵬馬房之半冷馬「正本歡心」，總算有點收穫。

周日（30日）沙田賽事，潘頓出足十場，而且抽檔運不俗，第三場「嘉應之星」（2檔）、第四場「鎧運之星」（1檔）及第五場「世澤歆星」（2檔）排檔最佳。

其中「嘉應之星」是上季獅子山錦標盟主，今戰檔靚有力爭取衛冕。

第十場「錶之未來」排5檔形勢不俗，剛戰此駒初配潘頓跑第二，頭馬「速遞奇兵」季內五戰全勝，上仗更攻陷國際三級賽1200米沙田銀瓶，賽績水準極高。

今戰「錶之未來」強敵已去，有望在尾場坐正威番次。

潘頓周日座騎排檔

場次 馬匹 檔

一 幸運飛彈 9

二 深愛 11

三 嘉應之星 2

四 鎧運之星 1

五 世澤歆星 2

六 無心睡眠 9

七 超音鼠 6

八 好玩福星 7

九 南區有 4

十 錶之未來 5

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