韋達馬房見習騎師周俊樂，將於周日（30日）沙田賽事刑滿復出。

睇番此子4月至今七次列陣沙田賽事，當中六次有馬贏，包括在5月2日停賽復出即憑「天賦威力」爆冷勝出，證明佢餓馬後鬥志特別好，今戰座騎確有吼緊必要。

機會最佳者當然是來自師傅其韋達麾下的新勝馬第九場「會長之星」，此駒兩次配周俊樂均一放到底，包括上仗排10檔仍能搶出帶到，證明人馬特別合拍。

今仗雖然回升至第三班上陣，但憑輕磅之助，仍有機會再下一城。

外線馬中以第二場容天鵬馬房「是必飛飛」最值得留意，此駒今季已累積三捷，仍留在第四班上陣，其實非常着數。

這匹前置馬配周俊樂減磅有好無壞，加上今季已有不少容廐馬初配周俊樂即上名，如「非凡才子」、「英之友」（已退役）等，「是必飛飛」首度與周俊樂合作可望擦出火花。

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