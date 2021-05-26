告東尼是香港其中一位大賽成績突出練馬師，而且訓練出多匹馬王級賽駒。

星期日（30日）沙田日馬戲肉為獅子山錦標，告東尼正是現役贏這項三級賽次數最多練馬師，包括在18及20年分別勝出「中華盛世」（已退役）及「嘉應之星」。

今次他跟「嘉應之星」一起進行衛冕，此駒以級數及1600米實力計，足夠蟬聯獅子山錦標桂冠。

「嘉應之星」上季尾由史卓豐首奪獅子山錦標，之後一直未能再勝，及至今年3月中卒之在潘頓胯下重開勝門。

這匹六歲英國自購馬當時於一班1600米負133頂磅，氣走應屆冠軍一哩賽亞軍「幸福笑容」掄元，表現出色。

「嘉應之星」與潘頓季內暫合作四戰一冠一季兩第五，未失過獎金。

此駒同時是東廐最高評分馬，至今先後三度在一級賽上名，卡士絕對不弱。

無疑今場要負頂磅出賽，惟「嘉應之星」季內以此磅位角逐1600米卻一戰一勝，周日仍有機會打贏衛冕戰。

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