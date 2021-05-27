「星運」系馬主游紹賢名下所有馬匹，基本上全數交由練馬師方嘉柏訓練，彼此一直合作無間，而且亦相當成功。

而「星運明爵」剛在上次（23日）沙田日馬打疊勝出，「星運子爵」今季亦已兩捷，惟獨列陣周日（30日）田草日馬二班1200米的「星運男爵」仍未打開在港勝利之門。

游紹賢受訪時表示，「星運男爵」由方嘉柏挑選來港，在港先後跑過五仗，累積實戰經驗後，表現漸有進步。

其中一仗際遇不太好，大半條直路受困，難以望空。

上仗則可壓過「錶之未來」首次入Q，可見實力不簡單。

方嘉柏則表示此駒近期狀態不俗，同場最強對手是一對四歲馬「錶之未來」及「好眼光」，希望今次際遇好一點，能夠發揮出應有水準，從而取得突破。

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