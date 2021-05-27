剛周日（23日）「速遞奇兵」勇奪三級賽沙田銀瓶，首次跑分級賽便建功，五戰五捷，保持不敗之身。

這不禁教人聯想到一代馬王「精英大師」，因為兩駒首季的賽績模式，幾乎一模一樣。

「精英大師」和「速遞奇兵」都是52分虛分起步的PPG。

在染指沙田銀瓶前，兩駒都步步高陞贏了四場標準班次賽事，所不同的是「速遞奇兵」全跑田草1200米，「精英大師」則跑了田草1000米、田草1200米各兩場。

另一稍有不同之處，是「速遞奇兵」角逐沙田銀瓶前只贏至二班賽，「精英大師」則已贏過一班賽。

「精英大師」2003年跑沙田銀瓶時，路程是1000米，現在則是1200米。

不過，最大的分野，在於對手！「速遞奇兵」所擊敗的，不外「當家猴王」、「顯心星」、「韋小寶」這些未贏過分級賽的馬。

當年「精英大師」卻要面對該季已六捷並囊括短途系列所有三關的「喜勁寶」！

當然，一經接戰，「喜勁寶」完全抗衡不了「精英大師」，還因中段試圖力逼「精英大師」，導致末段勁度不繼，結果連Q腳也不保，只能屈居季軍。

所以，「精英大師」可說透過沙田銀瓶驗證了頂級實力，同樣贏了沙田銀瓶的「速遞奇兵」尚待接受更大的考驗。

撰文：余伯樂

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